ЭНЕРГОТРАНСБАНК предлагает ипотеку на приобретение жилья по сниженным процентным ставкам

ЭНЕРГОТРАНСБАНК предлагает ипотеку на приобретение жилья по сниженным процентным ставкамЭнерготрансбанк ипотека процентная ставка условия кредитования
С 11 сентября 2017 года КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) ввёл новую программу для физических лиц на покупку жилья в новостройках – «Ипотека на долевку».
ЭНЕРГОТРАНСБАНК предлагает следующие условия для частных лиц:
|№№
|Программа
|Сумма кредита (руб.)
|Срок кредитования (месяцев)
|Процентная ставка (% годовых)
|1.
|ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ
|до 300 месяцев
|от 500 000 RUB
|11.50%
|2.
|ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ
|до 300 месяцев
|от 500 000 RUB
|11.0%*
|3.
|ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
|до 300 месяцев
|от 500 000 RUB
|13,0%
|4.
|ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
|до 300 месяцев
|от 500 000 RUB
|12,5%*
- Воспользоваться снижением процентной ставки на 0,5% могут:
- Клиенты, получающие заработную плату на счёт в Банке,
- Сотрудники бюджетных организаций,
- Клиенты, предоставившие справки о доходах по форме 2-НДФЛ.
Теперь оформить ипотеку в Энерготрансбанке можно как на готовое, так и на строящееся жилье по ставке от 11,0% годовых в рублях.
Условия ипотечных программ кредитования для всех клиентов стали доступнее:
- увеличен максимальный возраст Заёмщика - до 70 лет;
- минимальный первоначальный взнос составляет всего 10% от стоимости недвижимости.
Более подробно о всех условихя программ вы можете узнать в разделе «Ипотека» в меню «Частным лицам – Кредиты»
Источник: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), 11 сентября 2017 г.
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