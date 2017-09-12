ЭНЕРГОТРАНСБАНК предлагает ипотеку на приобретение жилья по сниженным процентным ставкам



С 11 сентября 2017 года КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) ввёл новую программу для физических лиц на покупку жилья в новостройках – «Ипотека на долевку».

ЭНЕРГОТРАНСБАНК предлагает следующие условия для частных лиц:

№№ПрограммаСумма кредита (руб.)Срок кредитования (месяцев)Процентная ставка (% годовых)
1.ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУдо 300 месяцевот 500 000 RUB11.50%
2.ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУдо 300 месяцевот 500 000 RUB11.0%*
3.ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯдо 300 месяцевот 500 000 RUB13,0%
4.ИПОТЕКА НА ДОЛЕВКУ БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯдо 300 месяцевот 500 000 RUB12,5%*
  • Воспользоваться снижением процентной ставки на 0,5% могут:
  • Клиенты, получающие заработную плату на счёт в Банке,
  • Сотрудники бюджетных организаций,
  • Клиенты, предоставившие справки о доходах по форме 2-НДФЛ.

Теперь оформить ипотеку в Энерготрансбанке можно как на готовое, так и на строящееся жилье по ставке от 11,0% годовых в рублях.

Условия ипотечных программ кредитования для всех клиентов стали доступнее:
  • увеличен максимальный возраст Заёмщика - до 70 лет;
  • минимальный первоначальный взнос составляет всего 10% от стоимости недвижимости.

Более подробно о всех условихя программ вы можете узнать в разделе «Ипотека» в меню «Частным лицам – Кредиты»

Источник: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), 11 сентября 2017 г.

       
           





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