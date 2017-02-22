Энерготрансбанк предлагает рефинансирование кредитов физическим лицам по процентной ставке от 14% годовых

Энерготрансбанк предлагает рефинансирование кредитов физическим лицам по процентной ставке от 14% годовыхЭнерготрансбанк процентная ставка
Энерготрансбанк предлагает физическим лицам рефинансирование полученных ранее в других банках кредитов по процентной ставке от 14% годовых (в рублях).
Кроме того, клиенты смогут воспользоваться снижением процентной ставки ещё на 0,5%, если они являются держателями банковских карт Visa Classic/Gold, MasterCard Standard/Gold, эмитированных Энерготрансбанком.
Для оформления кредита по программе «ЭТБ – Рефинансирование» не требуется страхование, залог и поручительство третьих лиц, процентная ставка при этом не увеличивается.
В рамках программы «ЭТБ – Рефинансирование» можно:
- погасить задолженность общей суммой от 30 000 до 1 000 000 рублей, без дополнительных комиссий;
- объединить до 5-ти займов и задолженность по кредитным картам разных кредитных учреждений;
- сократить суммы ежемесячных платежей по кредитам, выданным другими банками, и выплаты по процентам;
- снять обременение с автомобиля, купленного в кредит.
Все условия программы вы можете узнать на сайте Энерготрансбанка в разделе «Потребительский кредит».
Источник: Энерготрансбанк, 21 февраля 2017 г.
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