Энерготрансбанк предлагает рефинансирование кредитов физическим лицам по процентной ставке от 14% годовых



Энерготрансбанк предлагает физическим лицам рефинансирование полученных ранее в других банках кредитов по процентной ставке от 14% годовых (в рублях).

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться снижением процентной ставки ещё на 0,5%, если они являются держателями банковских карт Visa Classic/Gold, MasterCard Standard/Gold, эмитированных Энерготрансбанком.

Для оформления кредита по программе «ЭТБ – Рефинансирование» не требуется страхование, залог и поручительство третьих лиц, процентная ставка при этом не увеличивается.

В рамках программы «ЭТБ – Рефинансирование» можно:
  • погасить задолженность общей суммой от 30 000 до 1 000 000 рублей, без дополнительных комиссий;
  • объединить до 5-ти займов и задолженность по кредитным картам разных кредитных учреждений;
  • сократить суммы ежемесячных платежей по кредитам, выданным другими банками, и выплаты по процентам;
  • снять обременение с автомобиля, купленного в кредит.

Все условия программы вы можете узнать на сайте Энерготрансбанка в разделе «Потребительский кредит».


Источник: Энерготрансбанк, 21 февраля 2017 г.




Материалы по теме