Энерготрансбанк продлил поддержку ипотечной программы с господдержкой до 1 июля 2021 года

Энерготрансбанк продлил поддержку ипотечной программы с господдержкой до 1 июля 2021 годаИпотека господдержка Энерготрансбанк льготная ипотека
Программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» Энерготрансбанка теперь действует до 1 июля 2021 года.
Ипотека по ставке от 6% годовых в рублях предоставляется на приобретение строящегося жилья у юридического лица по договору участия в долевом строительстве или уступки права требования, а также на покупку готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию.
В рамках программы возможно приобретение жилья стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в Калининграде и Калининградской области.
Оформить ипотеку можно до 1 июля 2021 года. Льготная ставка будет действовать весь период кредитования.
Подробные условия программы «Ипотека с господдержкой 2020» — на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Кредиты – Ипотека»
Оставьте заявку на получение консультации по кредиту в офисе банка или в форме обратной связи на сайте.
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