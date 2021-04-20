Газпромбанк снизил ставку по «Льготной ипотеке» до 5,55 % годовых

Газпромбанк снизил ставку по «Льготной ипотеке» до 5,55 % годовыхИпотека Газпромбанк льготная ипотека
Газпромбанк снизил процентную ставку по «Льготной ипотеке», субсидируемой государством, на 0,35 п.п. до 5,55 % годовых. Программа позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке: с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица. Кредитный договор должен быть заключен по 01.07.2021.
Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 6 млн рублей в других регионах России. В качестве первоначального взноса, который составляет не менее 15 %, клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.
Ставка 5,55 % распространяется на весь срок кредита. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика действует надбавка 1 п.п.
Подробнее с условиями по «Льготной ипотеке» Газпромбанка можно ознакомиться на официальном сайте банка.
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