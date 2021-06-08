«Господдержка» вашей будущей недвижимости от Челиндбанка

«Господдержка» вашей будущей недвижимости от ЧелиндбанкаИпотека ЧЕЛИНДБАНК господдержка
Челиндбанк поддерживает многодетные семьи и предлагает получить кредит «Господдержка» для покупки недвижимости с госсубсидиями до 1,1 млн рублей.
На кого рассчитана программа?
- Многодетные семьи, имеющие право на материнский капитал.
- Семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок*.
Из чего складывается сумма кредита?
- до 650 тысяч рублей по материнскому капиталу,
- до 450 тысяч рублей для погашения обязательств по ипотечному кредиту в рамках мер государственной поддержки № 157-ФЗ от 03.07.2019.
Если вы уже частично использовали указанные субсидии, то кредит будет доступен на оставшуюся сумму государственной поддержки. Выберите индивидуальный график погашения и выплачивайте кредит в удобное для Вас время.
Получите консультацию по телефону 8-800-5001-800 или ознакомьтесь с полными условиями на сайте.
* в рамках Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ
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