«Господдержка» вашей будущей недвижимости от Челиндбанка



Челиндбанк поддерживает многодетные семьи и предлагает получить кредит «Господдержка» для покупки недвижимости с госсубсидиями до 1,1 млн рублей.

На кого рассчитана программа?

  • Многодетные семьи, имеющие право на материнский капитал.
  • Семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок*.


Из чего складывается сумма кредита?

  • до 650 тысяч рублей по материнскому капиталу,
  • до 450 тысяч рублей для погашения обязательств по ипотечному кредиту в рамках мер государственной поддержки № 157-ФЗ от 03.07.2019.


Если вы уже частично использовали указанные субсидии, то кредит будет доступен на оставшуюся сумму государственной поддержки. Выберите индивидуальный график погашения и выплачивайте кредит в удобное для Вас время.

Получите консультацию по телефону 8-800-5001-800 или ознакомьтесь с полными условиями на сайте.

* в рамках Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ



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