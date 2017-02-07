Группа ВТБ снижает процентные ставки на ипотеку в новостройках

07.02.17

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ипотека

процентная ставка

Розничный бизнес банка ВТБ и банк ВТБ24 снижают ставки по ипотеке на покупку недвижимости в новостройках до 31 марта 2017 года.



На этот период устанавливается единая базовая ставка, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования), которая не зависит от размера первоначального взноса и срока кредита.



Предложение действует во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ. Кроме того, к базовой процентной ставке в рамках программы применяются действующие в банке дисконты. Так, например, применяется скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнёрами и другие предложения банка.





Источник: Группа ВТБ, 06.02.2017





