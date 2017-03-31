Ипотечный кредит Примсоцбанка на гаражи и машино места

Ипотечный кредит Примсоцбанка на гаражи и машино местаПримсоцбанк ипотека условия кредитования
Примсоцбанк предлагает клиентам оформлять ипотеку на приобретение гаража или машиноместа. Учитывая то, какими темпами разрастается автопарк в крупных городах России проблема наличия мест стоянки и безопасного хранения автотранспорта на сегодняшний день является крайне актуальной. При этом стоимость гаража/машиноместа, например, в жилых комплексах составляет значительную сумму. Примсоцбанк предлагает для решения этой проблемы воспользоваться оформлением ипотечного кредита на данные виды недвижимости.
С помощью ипотечного кредита Примсоцбанка прибрести гараж/машиноместо можно:
- в готовых и в строящихся многоквартирных домах;
- в отдельно стоящих гаражных комплексах;
- в многофункциональных зданиях непроизводственного назначения.
Но ипотеку оформить нельзя на приобретение места в гаражно-строительном кооперативе, на гараж «ракушку» и на аналогичные ему сооружения.
Начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук рассказывает, что:
«Оформление гаража/машиноместа в ипотеку в Примсоцбанке стало возможным благодаря внесению изменений в законодательство с начала 2017 года на основании Федерального закона №315-ФЗ от 3 июля 2016г. «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные поправки существенно упростили процедуру оформления т.к. теперь купля-продажа машиномест подлежит государственной регистрации наравне с другими объектами недвижимости. Кроме того, машино место можно заложить или купить в кредит как недвижимость по стандартному договору об ипотеке».Ипотека предоставляется на следующих условиях:
- Сумма кредита - от 300 000 до 1 000 000 рублей (3 000 000 рублей - для Москвы и МО),
- Срок кредитования - до 10 лет
- Процентная ставка - от 11.5% годовых.
У клиентов Примсоцбанка есть возможность снизить размер процентной ставки на 0,5 – 1,5 процентных пункта при участии в программе «Назначь свою ставку». Таким образом минимальный размер ставки составит от 10% годовых.
Итоговый размер снижения ставки зависит от суммы разовой выплаты при оформлении ипотечного кредита. Использование программы «Назначь свою ставку» позволяет снизить размер ежемесячного платежа на весь период действия кредита и значительно уменьшает общую сумму выплат процентов за весь срок пользования ипотечным кредитом. Сумма единовременной выплаты зависит только от выбранного размера снижения ставки. Участие в программе является добровольным, ипотечный кредит по любой из действующих в банке программ может быть предоставлен по базовым ставкам.
Подробнее об условиях ипотечного кредитования гаража/машиноместа, а также прочих программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах Примсоцбанка и по телефону 8-800-200-42-02.
Источник: Примсоцбанк, 30.03.2017
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