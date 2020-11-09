Ипотека без страхования жизни в Челиндбанке до конца ноября

Ипотека без страхования жизни в Челиндбанке до конца ноябряИпотека ЧЕЛИНДБАНК акция
Успейте оформить ипотеку без страхования до 30 ноября 2020 г.
В Челиндбанке продолжается акция по ипотечному кредитованию: до 30 ноября при оформлении ипотеки отсутствует требование по страхованию предмета залога и личному страхованию. При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования:
- 8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов.
- 9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.
Кредиты предоставляются на приобретение готового или строящегося жилья, земельных участков, а также рефинансирование ипотеки, оформленной ранее в других банках. Срок кредитования – до 15 лет (для земельных участков – до 5 лет). Сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости недвижимости на вторичном рынке и 20% — на первичном.
Оставить заявку на оформление кредита можно на официальном сайте.
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