Ипотека без страховок до 20 лет в Челиндбанке



Челиндбанк запускает летнюю акцию по ипотечному кредитованию.

С 19 июля по 31 августа оформляйте ипотеку без страховок, выбирайте удобный срок и экономьте на обслуживании кредита и ежемесячных выплатах.

Кредиты предоставляются на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, земельные участки, апартаменты и рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Срок кредитования увеличен до 20 лет.

Челиндбанк не требует страхования предмета залога и личного страхования. При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса страхования.

Челиндбанк зафиксировал процентные ставки на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, земельных участков и рефинансирование ипотечных кредитов, полученных ранее в других банках:

  • 8,9% – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов;
  • 9,4% – для остальных категорий заемщиков.

Вы также можете выбрать наиболее комфортный для вас график платежей:

  • Дифференцированный график – размер ежемесячного платежа снижается постепенно. Общая сумма процентов по кредиту меньше, чем при аннуитетном графике.
  • Аннуитетный график – равные платежи. Сумма переплаты больше, чем при дифференцированном графике.



Успейте подать заявку на оформление ипотеки до 31 августа. Подробные условия акции на сайте.



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