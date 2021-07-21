Ипотека без страховок до 20 лет в Челиндбанке

Ипотека без страховок до 20 лет в ЧелиндбанкеИпотека ЧЕЛИНДБАНК
Челиндбанк запускает летнюю акцию по ипотечному кредитованию.
С 19 июля по 31 августа оформляйте ипотеку без страховок, выбирайте удобный срок и экономьте на обслуживании кредита и ежемесячных выплатах.
Кредиты предоставляются на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, земельные участки, апартаменты и рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Срок кредитования увеличен до 20 лет.
Челиндбанк не требует страхования предмета залога и личного страхования. При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса страхования.
Челиндбанк зафиксировал процентные ставки на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, земельных участков и рефинансирование ипотечных кредитов, полученных ранее в других банках:
- 8,9% – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов;
- 9,4% – для остальных категорий заемщиков.
Вы также можете выбрать наиболее комфортный для вас график платежей:
- Дифференцированный график – размер ежемесячного платежа снижается постепенно. Общая сумма процентов по кредиту меньше, чем при аннуитетном графике.
- Аннуитетный график – равные платежи. Сумма переплаты больше, чем при дифференцированном графике.
Успейте подать заявку на оформление ипотеки до 31 августа. Подробные условия акции на сайте.
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