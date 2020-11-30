Ипотека от башкирского банка Промтрансбанк

Ипотека от башкирского банка ПромтрансбанкИпотека Промтрансбанк
Вы хотите жить в собственной квартире?
Своя квартира – это бесценно. Вам не нужно думать, можно ли забить гвоздь или переклеить обои. Вы не тратите деньги на неудобные дешёвые вещи, которые должны послужить лишь «до поры до времени». Вы можете выбросить весь хлам и устроить пикник на полу в пустой комнате. Наконец, вы вольны завести кота, собаку, морскую свинку, трёхметрового питона — да хоть всех сразу! Ну и главный плюс ипотеки – вы будете жить в собственной квартире.
Ипотека от единственного башкирского Банка ПТБ дает возможность быстрее изменить Вашу реальность.
Наша ипотека это:
- Быстрый срок рассмотрения заявки и выход на оформление сделки в МФЦ.
- При возрасте клиента до 40 лет ежегодное страхование жизни заемщика не требуется.
- При рассмотрении заявки учитываются доходы созаемщика.
- При изменении ключевой ставки Банка России ставка по ипотечному договору автоматически изменяется.
- Все расходы на услуги оценщиков, юристов и риелторов банк берет на себя, также банк проверит юридическую историю приобретаемой квартиры и подготовит договор купли- продажи.
- Возможно досрочное погашение ипотеки, в том числе с использованием материнского капитала.
Башкирский банк – для жителей Башкирии.
Заполняйте дистанционную заявку прямо сейчас и будьте в числе первых! Одобрим в течение 2-х часов и квартира мечты – Ваша! Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999.
А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
Материалы по теме