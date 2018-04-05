Ипотека от Дальневосточного банка стала более доступной«Дальневосточный банк» ипотека процентная ставка условия кредитования
Дальневосточный банк продолжает снижать процентные ставки по программам ипотечного кредитования. Владельцем собственной квартиры теперь можно стать, оформив ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках участия в долевом строительстве на выгодных условиях:
- по процентной ставке от 9,1 % годовых,
- при первоначальном взносе средств от 15 % приобретаемой жилой недвижимости.
Сниженные процентные ставки — от 9,4 % годовых распространяются и на покупку дома с земельным участком под залог приобретаемой недвижимости.
Кроме того, банк предлагает улучшить условия уже имеющегося кредита с помощью программы «Рефинансирование ипотеки», процентная ставка по которой — от 9,1 % годовых.
С подробными условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка разделах программ ипотечного кредитования или по телефону информационного центра: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).
Источник: Дальневосточный банк, 05.04.2018 г.
Материалы по теме