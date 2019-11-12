Ипотека от ТКБ стала доступна на платформе «Ипотека.Центр»Ипотека.Центр Транскапиталбанк ипотека
Банк ТКБ объявляет о начале сотрудничества с «Ипотека.Центр»*. В рамках партнерства клиентам и экспертам сервиса будет доступна полная линейка ипотечных продуктов банка.
Банк ТКБ вошел в список партнеров ипотечной IT-компании «Ипотека.Центр», предоставляющей бесплатный сервис полного цикла по ипотеке как для клиентов, так и для профессионалов рынка.
Теперь ипотечные брокеры и риэлторы смогут помогать потенциальным заемщикам в выборе подходящего продукта и подготовке комплекта документов для подачи кредитной заявки в ТКБ из любой точки мира в режиме онлайн. На платформе «Ипотека.Центр» можно будет заказать отчеты страховых и оценочных компаний, зарегистрировать сделку в Росреестре.
«Развитие партнерских отношений с мультисервисными компаниями и агентствами, оказывающими услуги на рынке ипотечного кредитования, для нас важно и позволяет расширить пул возможностей для потенциальных клиентов банка», - прокомментировал Вадим Пахаленко, Директор Дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ.
«Мы стремимся представить на платформе максимально гибкую и полную палитру современных кредитных решений от банков. Сотрудничество с банком ТКБ открывает новые возможности для наших клиентов и партнёров, т.к. это банк с уникальными кредитными продуктами», - рассказала Ольга Бажутина, Генеральный директор «Ипотека.Центр».
Напомним, ранее банк ТКБ объявил о снижении процентных ставок по ипотечным программам банка «Приобретение недвижимости», «Ипотека в ползунках» и «Рефинансирование».
В рамках программы «Приобретение недвижимости» ставки снижены на 0,66 – 0,71%, а в рамках программы «Рефинансирование» - на 0,46 – 0,71%. В рамках прошедшей кампании по снижению процентных ставок банк ТКБ выступил с предложением по программе с господдержкой «Ипотека в ползунках» по ставке 4,9% годовых в рублях.
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