Ипотека с господдержкой по ставке 6,35% в Кредит Урал Банке

Ипотека с господдержкой по ставке 6,35% в Кредит Урал БанкеИпотека Кредит Урал Банк (КУБ) господдержка льготная ипотека
Срок действия программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой продлён до 1 июля 2021 года. В рамках программы «КУБ – Ипотека – Новостройка» Кредит Урал Банк предлагает льготную ставку — 6,35%. Условия программы распространяются на покупку строящегося жилья у юридического лица и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика.
- Максимальная сумма кредита — 6 млн руб.
- Срок кредитования — до 20 лет.
- Первоначальный взнос — от 15%.
В качестве первоначального взноса могут быть учтены средства материнского капитала.
Оформите заявку на ипотечный кредит в онлайн-режиме на нашем сайте или в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct».
Подробную консультацию возможно получить по телефону Центра ипотечного кредитования: +7 (3519) 590 176. Специалисты Банка помогут подобрать оптимальный вариант кредитования, рассчитать ежемесячный платеж, проконсультируют по оформлению документов.
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