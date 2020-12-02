Ипотека стала легче! Кредит Урал Банк снижает ставку для молодых семей!Ипотека Кредит Урал Банк (КУБ)
Всегда тяжело что-то менять... особенно — жилищные условия. Чтобы помочь молодым семьям приблизить радость новоселья, Кредит Урал Банк сделал ипотеку легче!
Снижаем ставку по программе «КУБ-Ипотека» на 0,25%*:
- молодожёнам при предоставлении свидетельства, подтверждающего заключение брака в период 2019 – 2020 гг.;
- молодым родителям при предоставлении свидетельства, подтверждающего рождение/усыновление/удочерение ребенка в период 2019 – 2020 гг.
Акция действует до 15 февраля 2021 г.
Оформите онлайн-заявку на ипотеку на сайте или в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct».
Подробная информация об условиях кредитования — в разделе «КУБ-Ипотека» на нашем сайте, по телефону Центра ипотечного кредитования: +7 (3519) 590 176.
* При выполнении двух условий одновременно предложения по снижению процентной ставки не суммируются.
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