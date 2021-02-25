Условия ипотеки для индивидуальных предпринимателей (ИП) в Альфа-банке стали выгоднее



Ставка по ипотеке для предпринимателей в Альфа-Банке стала ниже на 0,5 п.п. — новая ставка на новостройку от 8,19%, на вторичное жилье от 8,39%, а рефинансировать ипотеку стороннего банка предприниматели могут по ставке от 8,49%.
Для льготной ипотеки с господдержкой для ИП и собственников бизнеса продолжают действовать ставки от 6,49%.

Основные условия предоставляемого кредита по новостройкам:

  • Минимальная сумма кредита - от 600 000 ₽
  • Максимальная сумма кредита - до 50 000 000 ₽
  • Срок кредита - до 30 лет
  • Первоначальный взнос - от 10%


Какие документы нужны ИП для получения ипотеки, список документов:

  • Необходима копия трудовой книжки (при наличии)
  • Налоговая декларация по ОСНО/ по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за анализируемый период с отметкой налоговой инспекции или документами, подтверждающими сдачу декларации
  • Квитанции, подтверждающие оплату налога за последний календарный год
  • Если основной вид деятельности ИП сдача в аренду недвижимости: документы, подтверждающие право собственности на сдаваемые объекты.


Пакет документов необходимых для Владельцев/совладельцев бизнеса:

  • Копия трудовой книжки (при наличии)
  • Одна из следующих групп документов:
    • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, с одновременным предоставлением выписки по счёту зарплатной карты за период не менее 6 месяцев или расширенной выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица из Пенсионного фонда РФ;
    • Справка о доходах физического лица в свободной форме за последние 6 месяцев, при этом доход подтверждается следующей отчётностью предприятия:
      — В случае применения предприятием общей системы налогообложения (ОСНО): Форма № 1 (бухгалтерский баланс) и форма № 2 (отчёт о финансовых результатах) с отметкой налоговой инспекции, или с документами, подтверждающими сдачу декларации;
      — При упрощенной системе налогообложения (УСН):
      Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН с отметкой налоговой инспекции, или с документами, подтверждающими сдачу декларации;
      Квитанции/платежные поручения об уплате налога за последний отчётный налоговый период.
    • Если основной вид деятельности организации сдача в аренду недвижимости: документы, подтверждающие право собственности на сдаваемые объекты.



Получить одобрение по ипотеке в Альфа-Банке можно онлайн, даже без документов о доходах и занятости.

Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на официальном сайте банка






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