Условия ипотеки для индивидуальных предпринимателей (ИП) в Альфа-банке стали выгоднее

Условия ипотеки для индивидуальных предпринимателей (ИП) в Альфа-банке стали выгоднееИпотека Альфа-банк
Ставка по ипотеке для предпринимателей в Альфа-Банке стала ниже на 0,5 п.п. — новая ставка на новостройку от 8,19%, на вторичное жилье от 8,39%, а рефинансировать ипотеку стороннего банка предприниматели могут по ставке от 8,49%.
Для льготной ипотеки с господдержкой для ИП и собственников бизнеса продолжают действовать ставки от 6,49%.
Основные условия предоставляемого кредита по новостройкам:
- Минимальная сумма кредита - от 600 000 ₽
- Максимальная сумма кредита - до 50 000 000 ₽
- Срок кредита - до 30 лет
- Первоначальный взнос - от 10%
Какие документы нужны ИП для получения ипотеки, список документов:
- Необходима копия трудовой книжки (при наличии)
- Налоговая декларация по ОСНО/ по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за анализируемый период с отметкой налоговой инспекции или документами, подтверждающими сдачу декларации
- Квитанции, подтверждающие оплату налога за последний календарный год
- Если основной вид деятельности ИП сдача в аренду недвижимости: документы, подтверждающие право собственности на сдаваемые объекты.
Пакет документов необходимых для Владельцев/совладельцев бизнеса:
- Копия трудовой книжки (при наличии)
- Одна из следующих групп документов:
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, с одновременным предоставлением выписки по счёту зарплатной карты за период не менее 6 месяцев или расширенной выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица из Пенсионного фонда РФ;
- Справка о доходах физического лица в свободной форме за последние 6 месяцев, при этом доход подтверждается следующей отчётностью предприятия:
— В случае применения предприятием общей системы налогообложения (ОСНО): Форма № 1 (бухгалтерский баланс) и форма № 2 (отчёт о финансовых результатах) с отметкой налоговой инспекции, или с документами, подтверждающими сдачу декларации;
— При упрощенной системе налогообложения (УСН):
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН с отметкой налоговой инспекции, или с документами, подтверждающими сдачу декларации;
Квитанции/платежные поручения об уплате налога за последний отчётный налоговый период.
- Если основной вид деятельности организации сдача в аренду недвижимости: документы, подтверждающие право собственности на сдаваемые объекты.
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, с одновременным предоставлением выписки по счёту зарплатной карты за период не менее 6 месяцев или расширенной выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица из Пенсионного фонда РФ;
Получить одобрение по ипотеке в Альфа-Банке можно онлайн, даже без документов о доходах и занятости.
Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на официальном сайте банка
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