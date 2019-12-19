Ипотека в банке ТКБ: теперь от 6,49% годовых в рублях

Ипотека в банке ТКБ: теперь от 6,49% годовых в рубляхТранскапиталбанк ипотека
Банк ТКБ объявляет об очередных изменениях в условиях ипотечного кредитования. Теперь клиенты банка могут получить ипотечные кредиты под минимальную ставку 6,49% годовых в рублях при первоначальном взносе 30%.
В рамках программы «Рефинансирование» размер кредита по минимальной ставке составит до 70% от оцениваемой недвижимости. Кроме того, при оформлении рефинансирования ипотеки в банке ТКБ, клиенты могут дополнительно получить до 20% от суммы кредита на потребительские цели.
В рамках программы «Особая ипотека» теперь предоставляется скидка для госслужащих и сотрудников компаний численностью более 500 человек.
Напомним, ранее также снижена базовая процентная ставка по программе «Ипотека в ползунках» до 4,9% годовых в рублях.
«Мы следуем рыночным трендам, последовательно снижая ставки по ипотеке, - прокомментировал Вадим Пахаленко, Директор Дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ. – В 2019 году мы снижали ставки по ипотеке четыре раза, стремясь сделать наши ипотечные предложения максимально доступными для широкого круга клиентов».
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