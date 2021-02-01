Избавьтесь от кучи платежей - рефинансируйте свою ипотеку и потребительские кредиты в Банке "Долинск" по ставке всего 7,9%!



Уважаемые клиенты!

Предлагаем воспользоваться уникальным предложением Банка "Долинск":
теперь вы можете провести рефинансирование вашей ипотеки по ставке 7,9%!

А рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов одновременно на общую сумму от 1 млн. рублей - по ставке 8,4%!

При этом страхование жизни и здоровья заёмщика не требуется в обязательном порядке,
вы можете оформить его по желанию - на процентную ставку это не повлияет.

За подробной информацией приглашаем в офисы Банка, также её можно получить по телефону: (4242) 49 40 14.



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