Избавьтесь от кучи платежей - рефинансируйте свою ипотеку и потребительские кредиты в Банке "Долинск" по ставке всего 7,9%!Ипотека КБ «Долинск» рефинансирование кредитов
Уважаемые клиенты!
Предлагаем воспользоваться уникальным предложением Банка "Долинск":
теперь вы можете провести рефинансирование вашей ипотеки по ставке 7,9%!
А рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов одновременно на общую сумму от 1 млн. рублей - по ставке 8,4%!
При этом страхование жизни и здоровья заёмщика не требуется в обязательном порядке,
вы можете оформить его по желанию - на процентную ставку это не повлияет.
За подробной информацией приглашаем в офисы Банка, также её можно получить по телефону: (4242) 49 40 14.
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