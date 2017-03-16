Ижкомбанк снизил процентные ставки по ипотеке

Ижкомбанк снизил процентные ставки по ипотекеИжкомбанк ипотека процентная ставка
Ижкомбанк произвёл весеннее снижение процентных ставок в рамках следующих ипотечных программ:
- "Новостройка" (по программе АИЖК),
- "Ипотека (по программе АИЖК)
- "На покупку квартир на вторичном рынке"
- "Перекредитовка".
Так, теперь процентные ставки по ипотечной программе "Новостройка" в Ижкомбанке составляют:
- 10,25% при первоначальном взносе 50-70%,
- 10,50% при первоначальном взносе 30-49%,
- 10,75% при первоначальном взносе 20-29%.
А процентные ставки по программам "Ипотека на покупку квартир на вторичном рынке" и "Перекредитовка" составляют:
- 10,50% при первоначальном взносе 50-70%,
- 10,75% при первоначальном взносе 30-49%,
- 11,00% при первоначальном взносе 20-29%.
Оформить ипотеку в Ижкомбанке по стандартам АИЖК можно на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма займа – 300 тыс. рублей, максимальная сумма зависит от размера первоначального взноса и платёжеспособности заёмщика.
Источник: Ижкомбанк, 15 Марта 2017
Комментарий Банкиршы:
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) — небольшой по размеру активов региональный банк (Ижевск), занимающий второе место в своем регионе. Банк расположен в Удмуртской Республике, г. Ижевск. Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций - N 646 от 02.02.2015 года.
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