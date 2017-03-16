Ижкомбанк снизил процентные ставки по ипотеке



Ижкомбанк произвёл весеннее снижение процентных ставок в рамках следующих ипотечных программ:
  • "Новостройка" (по программе АИЖК),
  • "Ипотека (по программе АИЖК)
  • "На покупку квартир на вторичном рынке"
  • "Перекредитовка".

Так, теперь процентные ставки по ипотечной программе "Новостройка" в Ижкомбанке составляют:
  • 10,25% при первоначальном взносе 50-70%,
  • 10,50% при первоначальном взносе 30-49%,
  • 10,75% при первоначальном взносе 20-29%.

А процентные ставки по программам "Ипотека на покупку квартир на вторичном рынке" и "Перекредитовка" составляют:
  • 10,50% при первоначальном взносе 50-70%,
  • 10,75% при первоначальном взносе 30-49%,
  • 11,00% при первоначальном взносе 20-29%.

Оформить ипотеку в Ижкомбанке по стандартам АИЖК можно на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма займа – 300 тыс. рублей, максимальная сумма зависит от размера первоначального взноса и платёжеспособности заёмщика.

Источник: Ижкомбанк, 15 Марта 2017

Комментарий Банкиршы:

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) — небольшой по размеру активов региональный банк (Ижевск), занимающий второе место в своем регионе. Банк расположен в Удмуртской Республике, г. Ижевск. Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций - N 646 от 02.02.2015 года.


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