К новому году АКТИВ БАНК снизил процентную ставку по кредиту "Срочный"



К новому году АКТИВ БАНК снизил процентную ставку по потребительскому кредиту "Срочный". Акция действует в период с 11.12.2017 г. по 31.01.2018 г.

Кредит «Срочный» предлагается Актив Банком на цели личного потребления для удовлетворения любых потребительских нужд.

Предлагаемые Актив Банком основные условия по кредиту «Срочный:
  • Срок кредитования - от 3-х месяцев до 1-го года.
  • Процентная ставка - 13% годовых при сумме кредита от 30 000 рублей до 50 000 рублей.
  • Процентная ставка - 15% годовых при сумме кредита от 50 000 рублей до 100 000 рублей.
  • Кредит оформляется лицам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Республике Мордовия и Ульяновской области.
  • Заёмщик не должен иметь действующих кредитов в АКТИВ БАНКЕ
  • Заёмщик должен иметь положительную кредитную историю.

Более подробную информацию по потребительскому кредиту "Срочный" можно уточнить на сайте банка.

Источник: AKБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), 12.12.2017




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