К новому году АКТИВ БАНК снизил процентную ставку по кредиту "Срочный"Актив Банк потребительские кредиты процентная ставка
К новому году АКТИВ БАНК снизил процентную ставку по потребительскому кредиту "Срочный". Акция действует в период с 11.12.2017 г. по 31.01.2018 г.
Кредит «Срочный» предлагается Актив Банком на цели личного потребления для удовлетворения любых потребительских нужд.
Предлагаемые Актив Банком основные условия по кредиту «Срочный:
- Срок кредитования - от 3-х месяцев до 1-го года.
- Процентная ставка - 13% годовых при сумме кредита от 30 000 рублей до 50 000 рублей.
- Процентная ставка - 15% годовых при сумме кредита от 50 000 рублей до 100 000 рублей.
- Кредит оформляется лицам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Республике Мордовия и Ульяновской области.
- Заёмщик не должен иметь действующих кредитов в АКТИВ БАНКЕ
- Заёмщик должен иметь положительную кредитную историю.
Более подробную информацию по потребительскому кредиту "Срочный" можно уточнить на сайте банка.
Источник: AKБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), 12.12.2017
Материалы по теме
- Кредит с 18, 19, 20 лет: банки, условия кредитования, требования к заёмщику и поручителю 546
- Как рассчитать проценты по вкладу?
- Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и за период 2013 - 2017 годов
- Сберегательный вклад с высокой процентной ставкой ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- Как рассчитать доходность капитализированных процентов по вкладам?