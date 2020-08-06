Как взять ипотеку с использованием материнского капитала не посещая Пенсионный Фонд

Как взять ипотеку с использованием материнского капитала не посещая Пенсионный ФондИпотека материнский капитал Примсоцбанк
Примсоцбанк заключил соглашение об информационном взаимодействии с Отделением Пенсионного фонда по Приморью. Теперь, для того, чтобы воспользоваться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, семьям не придётся обращаться в ПФР. Получить справку об остатке средств или подать заявление о распоряжении ими можно сразу в ипотечном отделе Банка. Его сотрудники сами сделают запрос в ведомство, и когда получат уведомление о праве на распоряжение средствами и их размере, смогут рассмотреть заявку или погасить действующий ипотечный кредит.
- Заключенное соглашение существенно упрощает процедуру взаимодействия с Пенсионным фондом, сокращает время родителей, у которых зачастую и так его мало. Теперь им не нужно ходить от инстанции к инстанции, мы всё сделаем сами. Обращаем ваше внимание на то, что услуга доступна для наших действующих ипотечных клиентов, которые стали родителями только недавно - отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
После того как кредит будет одобрен и выдан, Примсоцбанк направит в ОПФР заявление о распоряжении средствами маткапитала на его оплату и все документы клиента. Если с ними всё в порядке, деньги поступят в течение 5-ти рабочих дней – вместо месяца, как это было прежде.
Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования, акциях и предложениях Примсоцбанка вы всегда можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 200-42-02.
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