Каких сложностей при продаже квартиры по ипотеке опасаются россияне выяснил Райффайзенбанк

Каких сложностей при продаже квартиры по ипотеке опасаются россияне выяснил РайффайзенбанкИпотека Райффайзенбанк
17% россиян не готовы продавать квартиру в ипотеку, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Половина из них (52%) мотивировала свой отказ тем, что не хотят долго и по частям получать деньги. Большинство же (64%) считают, что сделка в таком случае будет дольше. Среди иных причин — различные опасения: банк будет запрашивать много дополнительных справок (24%), неузаконенная планировка (3%) или неподходящая под требования банка квартира (6%), и нежелание платить банку (15%).
Однако большинство опрошенных всё же не имеет ничего против продажи своей недвижимости в ипотеку (56%), главным образом потому, что это увеличивает количество возможных покупателей (72%). При этом половина таких продавцов чувствуют себя спокойнее, ведь банк проверит покупателя. А 46% полагают, что в таком случае будет спокоен покупатель: раз продавец готов на ипотеку, значит с документами на квартиру все в порядке.
«Вокруг ипотеки существует множество страшилок, однако это просто инструмент, помогающий быстро решить жилищный вопрос. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении банка в течение одного дня, а предложение будет доступно в течение трёх месяцев», — рассказал Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.
Большинство опрошенных (48%) проводили сделку продажи своей недвижимости в офисе банка, 41% — в офисе агентства недвижимости, а 3% — онлайн. Среди иных вариантов (8%) респонденты указывали Россреестр, МФЦ и офис нотариуса.
В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30–60 тыс. руб.
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