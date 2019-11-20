Ко Дню рождения МИнБанк снижает ставки по кредитам

Ко Дню рождения МИнБанк снижает ставки по кредитамМосковский Индустриальный банк ипотека потребительские кредиты
В честь своего 29-летия ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») снижает ставки по потребительскими и ипотечным кредитам.
22 ноября МИнБанк отметит свой день рождения. В честь этого праздника будет запущена масштабная акция, в рамках которой клиенты могут подать заявку на ипотечный или потребительский кредиты по сниженной ставке. Акция продлится 29 рабочих дней, в период с 21 ноября по 31 декабря.
Ставка по потребительскими кредитам снижена на 1% в сравнении с базовыми условиями, а максимальная сумма увеличена до 3 млн рублей для зарплатных клиентов и 2 млн рублей для иных категорий заемщиков. В рамках данной акции минимальная процентная ставка будет равна 8,4%. Предложение распространяется также на программу «Рефинансирование кредитов».
На 1% будет снижена ставка и по ипотечным кредитам, заявки на которые оформлены в период проведения акции. Минимальная ставка по кредиту составит 8,1% годовых.
«В День рождения хочется не только получать, но и дарить подарки. Мы надеемся, что как можно больше людей разделит с нами радость этого праздника. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят преимущества новых предложений МИнБанка и с удовольствием ими воспользуются», - прокомментировал вице-президент банка Роман Романенко.
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