Кредит Урал Банк снижает процентную ставку по кредиту «КУБ-Пенсионный» за верность Банку!Кредит Урал Банк (КУБ) процентная ставка условия кредитования
Есть много ценностей, которые сближают людей – семейные традиции, взаимопонимание, верность… Кредит Урал Банк уважает семейные ценности, и стремится выстраивать такие же крепкие и долгосрочные отношения со своими клиентами.
Банк снижает процентные ставки по кредиту «КУБ-Пенсионный», а самых верных клиентов ждут в Банке особые условия!
В период с 02.04.2018 по 31.05.2018г. процентные ставки снижаются в зависимости от количества ранее оформленных кредитов в Кредит Урал Банке за последние 2 года:
- на 0,1% - при наличии одного ранее оформленного кредита;
- на 0,2% - при наличии двух;
- на 0,3% - при наличии трёх и более.
Лозунг Кредит Урал Банка – «Вы верны нам, а мы – вам!»
Основные условия по кредиту «КУБ-Пенсионный»:
- Минимальная сумма кредита – 5 тыс. руб..
- Максимальная сумма кредита – 1 000 тыс. руб.
- Минимальный срок кредитования – 12 месяцев.
- Максимальный срок кредитования – до 5-и лет, но не более срока, на который назначена пенсия, и до наступления Клиенту 75 лет.
- Процентные ставки – от 12,0% до 17,0% (ставка зависит от обеспечения, срока и перечисление или нет пенсии на счета в банк).
Подробную информацию можно узнать – во всех отделениях Банка, по телефону круглосуточного Контакт-центра: (3519) 248 933 или на сайте Банка.
Источник: Кредит Урал Банк, 02.04.2018
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