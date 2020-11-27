Кредитование по «Сельской ипотеке» теперь доступно в Примсоцбанке

Кредитование по «Сельской ипотеке» теперь доступно в ПримсоцбанкеИпотека Примсоцбанк сельская ипотека
Примсоцбанк запустил кредитование по программе «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба банка. Минимальная ставка по продукту составляет 2,3%.
Кредит выдаётся на приобретение строящейся или готовой квартиры в новостройке на сельских территориях или рефинансирование такого же кредита, выданного не ранее 01 января 2020. В соответствии с условиями, заемщики имеют право выбрать жилой объект, расположенный в деревне, селе или поселке с населением не больше 30 тысяч человек. При этом населённый пункт не должен быть частью городского округа.
В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» условия кредитования следующие: Кредит предоставляется на срок от 3 до 25 лет. Минимальный размер кредита 500 000 рублей. Максимальный - 3 000 000 рублей – для жилых помещений, расположенных в субъектах РФ, за исключением Ленинградской области и субъектов РФ Дальневосточного федерального округа. 5 000 000 рублей – для жилых помещений, расположенных в Ленинградской области, и в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа. Первоначальный взнос от 20%. Базовая ставка составляет 3% годовых. Её можно снизить до 2,8%, подтвердив свой доход выпиской из Пенсионного фонда. Дополнительно снизить ставку можно еще на 0,5 процентных пункта, использовав опцию «Назначь свою ставку» и оплатив единовременную комиссию. В этом случае минимальная ставка составит 2,3% годовых. Оформление доступно и по программе «Легкая ипотека», заёмщику потребуется только паспорт и СНИЛС. При этом процентная ставка не увеличится.
Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования, акциях и предложениях Примсоцбанка вы всегда можете на нашем официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8(800) 350-42-02, *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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