«Кубань Кредит» и Отделение ПФР по Ростовской области упростили оформление ипотеки с помощью маткапитала

«Кубань Кредит» и Отделение ПФР по Ростовской области упростили оформление ипотеки с помощью маткапиталаИпотека Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» и Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области заключили соглашение об информационном обмене, которое упрощает семьям Ростовской области использование материнского капитала для приобретения или строительства жилья.
Упрощенная процедура распоряжения средствами маткапитала на оплату ипотеки начала действовать в текущем году. Теперь вместо двух обращений — в банк и в Пенсионный фонд — достаточно обратиться только в банк, где оформляется кредит на покупку или строительство жилья, и одновременно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на оплату первоначального взноса или на погашение кредита. Банк затем сам передает документы в управления ПФР по электронным каналам связи.
По информации Отделения Пенсионного фонда по Ростовской области, в настоящее время заявления на распоряжение средствами маткапитала, поданные в кредитные организации, одобрены почти 240 семьям региона.
На текущий момент Банк «Кубань Кредит» предлагает клиентам широкий выбор ипотечных программ с выгодными условиями. В частности, сейчас действует специальное предложение — покупка жилья без первоначального взноса по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента». Большой интерес также вызывает программа «Льготная ипотека 6%», которая была разработана в рамках правительственных мер антикризисной поддержки строительной отрасли. За время ее действия с апреля 2020 года общий объем ипотечных кредитов, выданных Банком по программе, превысил миллиард рублей.
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