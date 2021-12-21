«Кубань Кредит» изменил процентные ставки по ипотеке

«Кубань Кредит» изменил процентные ставки по ипотекеИпотека Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» внес изменения в условия по ряду ипотечных продуктов. Они коснулись пересмотра процентных ставок по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», «Квартира для студента» и «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка / Банка КБ «Кубань Кредит» ООО».
В частности, при приобретении жилья у застройщиков — партнеров Банка в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону и Республике Адыгея будет действовать ставка от 6,98% годовых.
Кроме того, в рамках программ «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», «Квартира для студента», «Ипотека на вторичном рынке» и «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка / Банка КБ «Кубань Кредит» ООО» продолжается акция «Купи квартиру! Плати потом!». Она дает возможность отсрочки до 11 месяцев платежей по ипотеке, включая основной долг и проценты по кредиту. При этом, на размер процентной ставки не влияет отсутствие договора страхования жизни и здоровья клиента.
Более подробную информацию об ипотечных программах и акциях можно получить в офисах Банка «Кубань Кредит», здесь и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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