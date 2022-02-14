«Кубань Кредит» изменил условия ипотечного кредитования

«Кубань Кредит» изменил условия ипотечного кредитованияИпотека Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» внес изменения в условия в ряде ипотечных программ.
В частности, пересмотрены процентные ставки по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», «Квартира для студента», «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка/ КБ «Кубань Кредит» ООО и «Рефинансирование ипотечных кредитов».
Так, в случае приобретения жилья у застройщиков-партнеров Банка в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Ростове-на-Дону ставка будет варьироваться от 8,09% до 11,99% годовых, при условии участия заемщика в программе страхования. В случае приобретения недвижимости на вторичном рынке будет действовать ставка от 9,99% до 11,4% годовых.
Необходимо отметить, что в рамках программ «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», «Квартира для студента», «Ипотека на вторичном рынке» и «Ипотека на покупку недвижимости на вторичном рынке, находящейся в залоге стороннего банка / КБ «Кубань Кредит» ООО в настоящее время продолжается акция «Купи квартиру! Плати потом!». Она дает отсрочку до 11 месяцев по ипотечным платежам, включая основной долг и проценты по кредиту.
Более подробную информацию об ипотечных программах Банка можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», здесь и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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