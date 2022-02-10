«Кубань Кредит» начал принимать ипотечные заявки на получение социальной выплаты

«Кубань Кредит» начал принимать ипотечные заявки на получение социальной выплатыИпотека господдержка Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» приступил к приему ипотечных заявок на получение 1 млн рублей, согласно Постановлению губернатора Краснодарского края № 912 от 13 декабря 2021 года.
Выплата является новой мерой поддержки краевых специалистов социальной сферы. По миллиону рублей получат по 300 медиков, учителей и соцработников для улучшения ими жилищных условий. Эту сумму можно применить в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на приобретение или строительство недвижимости. На субсидии могут рассчитывать специалисты, которые прожили последние 10 лет в Краснодарском крае, не обеспечены жильем либо площадь имеющегося в собственности — менее 10 кв. метров на одного члена семьи.
В настоящее время Банк «Кубань Кредит» предлагает клиентам порядка 10 ипотечных программ, в рамках которых можно использовать полученные выплаты. За подробной информацией необходимо обратиться в ближайший дополнительный офис КБ «Кубань Кредит» или Контакт-центр по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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