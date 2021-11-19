«Кубань Кредит» предложит ипотеку по ставке от 3,09% годовых

«Кубань Кредит» предложит ипотеку по ставке от 3,09% годовыхИпотека Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» снижает ставки по ряду популярных ипотечных программ.
Так, с 18 ноября 2021 года, частные клиенты могут оформить в Банке ипотечный заем под 3,09% годовых в рамках программы «Ипотека по-семейному». Кроме того, будет действовать ставка от 4.09% годовых по программе «Льготная ипотека» и от 6,59% — по программам «Новостройка от партнеров», «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента».
Предложение актуально в случае приобретения квартиры у партнеров Банка — Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки». Со списком объектов недвижимости, на которые распространяются сниженные ставки, можно ознакомиться на сайте банка.
Подробности об условиях ипотечного кредитования в Банке уточняйте в офисах КБ «Кубань Кредит» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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