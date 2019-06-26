Летняя акция Россельхозбанка по снижению процентной ставки на ипотеку для покупки жилого дома

Летняя акция Россельхозбанка по снижению процентной ставки на ипотеку для покупки жилого домаРоссельхозбанк акция ипотека
В Россельхозбанке стартовала акция по ипотечному кредитованию «Дом мечты». Теперь заёмщики могут оформить ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10,5% годовых. Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.
Данное предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.
По условиям ипотечных программ Россельхозбанка клиент получает возможность:
- выбрать схему погашения кредита;
- погасить кредит досрочно без ограничений по срокам и суммам;
- подтвердить доход по форме банка.
- комиссии по кредитам отсутствуют.
- срок кредитования – до 30 лет.
Подробности по летней акции и полные условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.
Источник: Россельхозбанк, 21 июня 2019
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