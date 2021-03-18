Льготная ипотека 6,5% - ДОМ.РФ



До 1 июля 2021 года можно купить квартиру в новостройке по льготной ипотеке 6,5%. Не важен возраст, семейное положение или наличие детей.
Уже сейчас по программе оформляется больше 90% всех кредитов на квартиры в новостройках.

Как получить льготную ипотеку:
  1. Накопить первоначальный взнос.
    Необходимо минимум 15% от стоимости жилья, чтобы банк выдал кредит. Если квартира стоит 2 млн рублей, первоначальный взнос будет не меньше 300 тысяч. Если есть материнский (семейный) капитал, его можно использовать для оплаты.

  2. Выбрать квартиру.
    Изучите предложения застройщиков на официальных сайтах, через агентства или в объявлениях. Квартира должна быть в строящемся или сданном доме, а продавец – юридическим лицом.

  3. Оформить договор с банком.
    Он должен быть заключён до 1 июля 2021 года. Ставка по кредиту может быть не более 6,5%. По своему усмотрению банк может её снизить. Можно взять кредит и на 5, и на 30 лет.


Максимальный размер кредита при покупке квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.
По закону каждый банк принимает на себя определённые риски и самостоятельно определяет условия кредитования, перечень документов, процедуры и объём проверок потенциальных заёмщиков

Крупнейшие банки участники программы:


Полный список банков участников можно посмотреть на официальном сайте ДОМ.РФ



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