Льготная ипотека 6,5% - ДОМ.РФ

Льготная ипотека 6,5% - ДОМ.РФИпотека господдержка льготная ипотека ДОМ.РФ
До 1 июля 2021 года можно купить квартиру в новостройке по льготной ипотеке 6,5%. Не важен возраст, семейное положение или наличие детей.
Уже сейчас по программе оформляется больше 90% всех кредитов на квартиры в новостройках.
Как получить льготную ипотеку:
- Накопить первоначальный взнос.
Необходимо минимум 15% от стоимости жилья, чтобы банк выдал кредит. Если квартира стоит 2 млн рублей, первоначальный взнос будет не меньше 300 тысяч. Если есть материнский (семейный) капитал, его можно использовать для оплаты.
- Выбрать квартиру.
Изучите предложения застройщиков на официальных сайтах, через агентства или в объявлениях. Квартира должна быть в строящемся или сданном доме, а продавец – юридическим лицом.
- Оформить договор с банком.
Он должен быть заключён до 1 июля 2021 года. Ставка по кредиту может быть не более 6,5%. По своему усмотрению банк может её снизить. Можно взять кредит и на 5, и на 30 лет.
Максимальный размер кредита при покупке квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.
По закону каждый банк принимает на себя определённые риски и самостоятельно определяет условия кредитования, перечень документов, процедуры и объём проверок потенциальных заёмщиков
Крупнейшие банки участники программы:
- Сбербанк - ИНН 7707083893
- Банк ВТБ - ИНН 7702070139
- Промсвязьбанк - ИНН 7744000912
- ФК Открытие - ИНН 7706092528
Полный список банков участников можно посмотреть на официальном сайте ДОМ.РФ
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