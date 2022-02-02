МИнБанк снижает требования к возрасту ипотечных заемщиков

МИнБанк снижает требования к возрасту ипотечных заемщиковИпотека Московский Индустриальный банк
АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк») увеличивает верхнюю границу возраста заемщика по ипотечным кредитам на пять лет (до 70 лет) на момент погашения кредита. На пять лет (до 18 лет) снижен минимальный возраст заемщиков.
Новые условия распространяются на основную линейку ипотечных продуктов: «Новостройка», «Новостройка по 2-м документам», «Готовое жильё», «Готовое жильё по 2-м документам», «Рефинансирование ипотеки», «Загородная недвижимость» и «Кредит под залог своей квартиры».
Напоминаем, что в январе МИнБанк снизил до 20% размер первоначального взноса на приобретение квартир или апартаментов по программам «Новостройка по 2-м документам» и «Готовое жильё по 2-м документам». В качестве первоначального взноса или для погашения ипотеки могут быть использованы средства материнского капитала.
Получить консультацию и оставить заявку на ипотеку возможно в любом офисе МИнБанка, на официальном сайте банка или по телефону *7474 (звонок по России бесплатный).
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