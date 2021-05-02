МИнБанк уменьшит ставки по ипотеке с господдержкой

МИнБанк уменьшит ставки по ипотеке с господдержкойИпотека Московский Индустриальный банк господдержка
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») с 30 апреля 2021 года улучшает условия по программе «Новостройка с господдержкой».
Минимальная ставка кредита на покупку строящегося жилья снизится на 0,35 п.п. и составит 5,9% годовых. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.
При приобретении недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма кредита составляет от 100 тыс. рублей до 12 млн рублей (до 6 млн рублей — для других регионов). Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.
Воспользоваться предложением может широкая аудитория клиентов, так как программой предусмотрены гибкие требования к заемщикам: возраст — не моложе 22 лет, с условием, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 65 лет. Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 3 месяцев. Также клиенты МИнБанка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и при частично-досрочном погашении ипотечного кредита.
Подать заявку на ипотеку клиенты могут любом офисе МИнБанка, в онлайн-режиме и по телефону *7474 (звонок с мобильного бесплатный).
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