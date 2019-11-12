МКБ начал выдавать ипотеку под 4,6% годовых

МКБ начал выдавать ипотеку под 4,6% годовыхМосковский Кредитный Банк ипотека
С 12 ноября 2019 года в Московском кредитном банке (МКБ) действуют новые ставки по ипотеке. Новый минимум по партнерским программам составляет 4,6% годовых. Базовые ставки будут начинаться от 8,2% годовых.
МКБ предлагает одни из самых низких на рынке ставок по ипотечным кредитам. Минимальная сумма займа начинается от 700 тысяч рублей, а первоначальный взнос составляет от 10% суммы кредита. Предусмотрено досрочное погашение кредита с первого месяца без штрафов.
Подать предварительную онлайн-заявку можно на сайте МКБ. Банком рассматриваются все источники дохода, в том числе с альтернативной формой подтверждения. После подачи документов клиента сопровождает персональный кредитный менеджер.
«Текущая ситуация на рынке очень выгодна для заёмщиков. Рекордно низкие ставки по ипотеке и в целом благоприятная эконмическая ситуация располагают к тому, чтобы решиться на ипотеку в этом году. Сегодня мы в очередной раз снизили ставки по ипотеке в МКБ, что позволяет заемщикам приобрести недвижимость по минимально низкой стоимости кредита - от 4,6% годовых», — прокомментировал Игорь Селезнев, начальник управления ипотечного кредитования МКБ.
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