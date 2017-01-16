Московский Индустриальный банк предлагает вкладчикам Сберегательные сертификаты на предъявителя

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Московский Индустриальный банк предлагает вкладчикам Сберегательные сертификаты на предъявителя16.01.17 Московский Индустриальный банк процентная ставка сберегательные сертификаты
С 16 января 2017г. Московский Индустриальный банк приступил к оформлению Сберегательных сертификатов на предъявителя.
Сберегательный сертификат на предъявителя - это ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение в конце установленного срока переданной суммы и начисленных процентов. Сберегательный сертификат надежно защищает накопления и дает возможность получить более высокий доход, чем по обычному банковскому вкладу. На сегодняшний день доходность по сертификату составляет до 11,5% годовых! Важной особенностью является то, что для смены владельца сертификата не требуется никаких юридических действий: достаточно просто передать сертификат.
Если клиент считает, что ставки по банковским вкладам стали низкими и подыскивает альтернативный способ получения дохода, то ПАО «МИнБанк» предлагает воспользоваться новым банковским продуктом - Сберегательным сертификатом на предъявителя.
Основные условия вклада, удостоверенного Сберегательным сертификатом на предъявителя Московского Индустриального банка:
Банк предлагает следующие процентные ставки по вкладам (% годовых), удостоверенным Сберегательными сертификатами на предъявителя:
Источник: ПАО «МИнБанк», 16.01.2017
Для сведения: *Средства, вносимые во вклады и удостоверенные Сберегательными сертификатами, не участвуют в обязательном страховании, что повышает риск.
*По 2016 году Банк входит в список 30 крупных банков России.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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