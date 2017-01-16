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Московский Индустриальный банк предлагает вкладчикам Сберегательные сертификаты на предъявителя

16.01.17

С 16 января 2017г. Московский Индустриальный банк приступил к оформлению Сберегательных сертификатов на предъявителя.

Сберегательный сертификат на предъявителя - это ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение в конце установленного срока переданной суммы и начисленных процентов. Сберегательный сертификат надежно защищает накопления и дает возможность получить более высокий доход, чем по обычному банковскому вкладу. На сегодняшний день доходность по сертификату составляет до 11,5% годовых! Важной особенностью является то, что для смены владельца сертификата не требуется никаких юридических действий: достаточно просто передать сертификат.

Если клиент считает, что ставки по банковским вкладам стали низкими и подыскивает альтернативный способ получения дохода, то ПАО «МИнБанк» предлагает воспользоваться новым банковским продуктом - Сберегательным сертификатом на предъявителя.

Основные условия вклада, удостоверенного Сберегательным сертификатом на предъявителя Московского Индустриального банка:
  • Срок размещения от 31 до 730 дней.
  • Минимальная сумма - 10 000 рублей РФ
  • Вклад не пополняется и частично не изымается
  • Выплата процентов по сертификату осуществляется одновременно с погашением сертификата при его предъявлении.
  • Смена владельца сертификата осуществляется простой передачей сертификата другому держателю.


Банк предлагает следующие процентные ставки по вкладам (% годовых), удостоверенным Сберегательными сертификатами на предъявителя:

Сроки вклада (в днях)/ Суммы вклада
(в Рублях РФ)/ Ставки (%)		31-9091-180181-365366-457458-730
От 10 0007.75     9.2510,010.258.5
От 100 0008,09.510.2510.58.75
От 1 500 0008.259.7510.510.759,0
От 5 000 0008.510,010.7511,09.25
От 50 000 0008.710.2511.2511.509.50
       

Источник: ПАО «МИнБанк», 16.01.2017

Для сведения: *Средства, вносимые во вклады и удостоверенные Сберегательными сертификатами, не участвуют в обязательном страховании, что повышает риск.
*По 2016 году Банк входит в список 30 крупных банков России.






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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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