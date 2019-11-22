Московский кредитный банк рассказал о планах развития ипотеки в Петербурге

Московский кредитный банк рассказал о планах развития ипотеки в ПетербургеМосковский Кредитный Банк ипотека
Московский кредитный банк провел встречу с топ-менеджерами агентств по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Встреча прошла в формате бизнес-завтрака.
Региональный директор по развитию бизнеса СЗФО Елена Смолина представила участникам программу расширения ипотечного кредитования в регионе, а также рассказала о возможностях премиального и расчетно-кассового обслуживания для частных и корпоративных клиентов.
«За год работы в Санкт-Петербурге банк увеличил количество офисов до 8, а также расширил программу обслуживания, запустив кредитование и ипотеку. Спрос на услуги МКБ в регионе постоянно растет, и мы видим большой потенциал для своего развития в этом регионе», — рассказала Елена Смолина.
«МКБ — первый банк, который вступил в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и ЛО. Это наш стратегический партнёр, с которым мы надеемся на долгосрочное сотрудничество», — отметил Игорь Горский, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и ЛО.
Сегодня в Санкт-Петербурге и области работает 9 офисов МКБ, включая отдельный ипотечный центр. В ноябре МКБ дважды снизил ставки по всем ипотечным программам. Новый минимум по партнерским программам составляет 4,6% годовых. Базовые ставки начинаются от 8,2% годовых.
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