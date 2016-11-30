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МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую ставку по ипотечным кредитам до уровня 11,9%30.11.16 Московский Кредитный Банк ипотека процентная ставка
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую процентную ставку по ипотечным кредитам, установив её на уровне — 11,9% годовых. Базовая ставка распространяется теперь не только на квартиры в новостройках, но и на вторичное жилье при первоначальном взносе от 40%.
Предлагаемые условия кредитования таковы:
Начальник Управления ипотечного кредитования МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Ирина Простакова данное событие прокомментировала так:
«Очевидно, что рынок недвижимости нуждается в доступных ипотечных программах, благодаря которым покупка жилья станет возможной для широкого круга клиентов. Чтобы поддержать спрос не только на новостройки, но и на вторичный рынок, мы приняли решение сделать уникальное предложение нашим клиентам — 11,9% годовых на весь срок кредитования. Теперь наши клиенты могут приобрести любую понравившуюся квартиру на доступных условиях и по привлекательной процентной ставке!»
Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 30.11.2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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