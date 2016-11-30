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МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую ставку по ипотечным кредитам до уровня 11,9%

30.11.16

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую процентную ставку по ипотечным кредитам, установив её на уровне — 11,9% годовых. Базовая ставка распространяется теперь не только на квартиры в новостройках, но и на вторичное жилье при первоначальном взносе от 40%.

Предлагаемые условия кредитования таковы:
  • Срок кредита – от 1 года до 20 лет.
  • Минимальная сумма кредита - 1 млн рублей,
  • Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.
  • Минимальный первоначальный взнос при покупке недвижимости — от 15%, для получения кредита по базовой ставке 11,9% — от 40%.

Начальник Управления ипотечного кредитования МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Ирина Простакова данное событие прокомментировала так:
«Очевидно, что рынок недвижимости нуждается в доступных ипотечных программах, благодаря которым покупка жилья станет возможной для широкого круга клиентов. Чтобы поддержать спрос не только на новостройки, но и на вторичный рынок, мы приняли решение сделать уникальное предложение нашим клиентам — 11,9% годовых на весь срок кредитования. Теперь наши клиенты могут приобрести любую понравившуюся квартиру на доступных условиях и по привлекательной процентной ставке!»

Источник: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 30.11.2016





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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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