Московский кредитный банк снизит ставки по ипотеке до 5% годовых в рамках партнерских программ

Московский кредитный банк снизит ставки по ипотеке до 5% годовых в рамках партнерских программМосковский Кредитный Банк ипотека
С 28 октября 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) снизит ставки по ипотеке. Новый минимум по партнерским программам составит от 5% годовых. Базовые ставки будут начинаться от 8,7% годовых.
МКБ предлагает одни из самых низких на рынке ставок по ипотечным кредитам. Минимальная сумма займа начинается от 700 тысяч рублей, а первоначальный взнос составляет от 10% суммы кредита. Предусмотрено досрочное погашение кредита с первого месяца без штрафов.
Подать предварительную онлайн-заявку можно на сайте МКБ. Банком рассматриваются все источники дохода, в том числе с альтернативной формой подтверждения. После подачи документов клиента сопровождает персональный кредитный менеджер.
«Рынок находится в ожидании снижения ключевой ставки. В связи с этим ставки по многим кредитным продуктам могут быть пересмотрены в лучшую для клиента сторону. Мы следим за рыночной конъюнктурой и будем оперативно реагировать на изменение стоимости ресурсов. Вместе с тем мы стремимся сделать наши кредитные продукты максимально доступными для всех категорий заемщиков», - прокомментировал Алексей Косяков, заместитель председателя правления МКБ.
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