Сентябрь - пора учиться! Учиться экономить на обучении

Сентябрь - пора учиться! Учиться экономить на обученииналоги налоговый вычет
С приходом сентября начался учебный период во всех учебных заведениях страны. Учебные классы и аудитории пополнились как новыми учащимися, пришедшими получать знания впервые, так и теми кто продолжает получать образование. Многие из них получают образование на платной основе, ежегодно внося в учебные учреждения определенную сумму за обучение. В большинстве случаев оплачивать обучение помогают родители или ближайшие родственники, но бывают и те, кто самостоятельно оплачивает свое обучение. Во многих банках так же предлагаются различные предложения по образовательным кредитам, позволяющие оплачивать свое обучение в лицензированных в России образовательных учреждениях. Не многие знают, что государство помогает в таких случаях предоставляя социальный налоговый вычет. Оно возвращает ту часть оплаченной вами суммы за обучение, которая идет в оплату налогов. к примеру, если вы заплатили за год обучения 120 000 рублей, и в этот же год заработали 120 000 рублей, то вы можете вернуть заплаченные с дохода в виде налогов 13% от суммы. То есть получается 15 600 рублей. В случае, когда на обучение пришлось брать кредит в банке, эта сумма сможет покрыть часть процентов по выплатам за кредит, что тоже неплохо.
Налоговый вычет на образование
Налоговый вычет на образование
Разбираться со всеми тонкостями налоговых вычетов в принципе не очень сложно, но придется вникать в законодательные акты по этому вопросу.
На это может понадобится приличное количество времени, которого, как правило, всегда не хватает. В таких случаях можно воспользоваться услугами специальных сервисов, которые помогают оперативно оформлять заявку на возврат налогового вычета за оплату учебы. Один из таких сервисов это https://www.nalogia.ru/. Сервис предоставляет подробную информацию по получению вычета, что требуется, какие условия и что делать. Налогия поможет собрать все необходимые документы и заполнить декларацию 3-НДФЛ. Останется только сходить в налоговую инспекцию по вашему адресу прописки.
Какие же преимущества пользования сервисом Налогия? Во первых оперативность. На сайте вы вносите все свои данные, и в случае возникших вопросов можете оперативно проконсультироваться со специалистом. Консультант ответит на все возникшие у вас вопросы. После заполнения всех данных сайт сформирует Вам правильную декларацию, которую останется только распечатать и отнести в налоговую, или подать онлайн. При этом воспользоваться сервисом можно из любой точки страны, не тратя время на походы в офис на консультации. Более подробно о том, как получить правильную декларацию З-НДФЛ, можно изучить на странице https://www.nalogia.ru/deductions_v/education.php
Получить выплаты можно будет в следующем году, от года оплаты за обучение. Если вы платили за обучение в 2019 году, то вычет вы получите в 2020 году. В отличии от обычных деклараций о доходах, которые нужно подать в налоговую до 30 апреля, декларации подаваемые исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья) можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций. При этом если вы заявили доходы в декларации за 2018 год, подлежащие декларированию, и право на налоговые вычеты, то тогда вы обязаны представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля.
Некоторые особенности получения вычета за обучение:
- Не имеет значения дневная или заочная форма обучения если заявитель сам оплачивает свое обучение
- При оплате обучения за родственника младше 24 лет вычет возможен только при дневной форме обучения
- Вычет считается за год, в котором проведены платежи. Поэтому удобнее подавать заявку после оплаты всего курса обучения.
- Вычет возможен как при обучении в высших учебных заведениях, так и при обучении в других лицензированных образовательных учреждениях.
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