Новая кредитная программа «Рефинансирование ипотеки» в банке «Кузнецкий»



Банк «Кузнецкий» предлагает своим клиентам воспользоваться новой кредитной программой «Рефинансирование ипотеки», которая позволит рефинансировать ипотечный кредит другого банка под более выгодную процентную ставку и снизить платежи по кредиту. Рефинансировать возможно кредит, выданный на приобретение квартиры на первичном либо вторичном рынке недвижимости.

Вы можете оформить кредит по ставке от 7,9% до 8,4% годовых на срок от 1 года до 30 лет, минимальная сумма – 300 000 рублей, максимальная – в пределах задолженности по рефинансируемому кредиту (сумме основного долга и текущих процентов). Кредитование возможно с привлечением созаемщиков и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности. Обеспечением является залог квартиры, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит.

Обеспечение


Залог квартиры, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит. Залог в пользу Банка оформляется после погашения рефинансируемого кредита и снятия обременения первичным кредитором.

Требования


  • Возраст: 21-65 лет
  • Гражданство: Российская Федерация
  • Регистрация: На обслуживаемой банком территории
  • Стаж работы: Более 1 года, а непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы – не менее 6 месяцев
  • Являться Заемщиком (Созаемщиком) по ипотечному кредиту в другом Банке
  • Не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам на момент обращения за кредитом    
  • Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, должны быть зарегистрированы не позднее 24 месяцев до даты обращения в Банк
  • Если по условиям рефинансируемого кредита Заемщик является Залогодателем объекта недвижимости, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит, и состоит в зарегистрированном браке, то его супруг также должен выступать по кредиту на рефинансирование Заемщиком и Залогодателем независимо от того, имеет ли супруг источник дохода и независимо от размера такого дохода.


Дополнительные условия программы



  • Кредитование возможно с привлечением Созаемщиков (не более 3-х) и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности. Требования к Созаемщикам аналогичны требованиям к Заемщику.
  • Комиссия за изменения условий договора – согласно Тарифам Банка, действующим на дату принятия решения об изменении условий договора.
  • Обязательным условием является оформление договора имущественного страхования предмета ипотеки.
  • Страхование риска причинения вреда жизни и/или потери трудоспособности Заемщика; Страхование риска прекращения права собственности на квартиру, обременения (ограничения) права собственности на квартиру правами третьих лиц (в первые 3 года) - по желанию Заемщика.


Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на официальном сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.




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