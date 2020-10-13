Новая кредитная программа «Рефинансирование ипотеки» в банке «Кузнецкий»Ипотека Банк «Кузнецкий» рефинансирование кредитов
Банк «Кузнецкий» предлагает своим клиентам воспользоваться новой кредитной программой «Рефинансирование ипотеки», которая позволит рефинансировать ипотечный кредит другого банка под более выгодную процентную ставку и снизить платежи по кредиту. Рефинансировать возможно кредит, выданный на приобретение квартиры на первичном либо вторичном рынке недвижимости.
Вы можете оформить кредит по ставке от 7,9% до 8,4% годовых на срок от 1 года до 30 лет, минимальная сумма – 300 000 рублей, максимальная – в пределах задолженности по рефинансируемому кредиту (сумме основного долга и текущих процентов). Кредитование возможно с привлечением созаемщиков и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности. Обеспечением является залог квартиры, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит.
Обеспечение
Залог квартиры, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит. Залог в пользу Банка оформляется после погашения рефинансируемого кредита и снятия обременения первичным кредитором.
Требования
- Возраст: 21-65 лет
- Гражданство: Российская Федерация
- Регистрация: На обслуживаемой банком территории
- Стаж работы: Более 1 года, а непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы – не менее 6 месяцев
- Являться Заемщиком (Созаемщиком) по ипотечному кредиту в другом Банке
- Не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам на момент обращения за кредитом
- Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, должны быть зарегистрированы не позднее 24 месяцев до даты обращения в Банк
- Если по условиям рефинансируемого кредита Заемщик является Залогодателем объекта недвижимости, на приобретение которой был предоставлен рефинансируемый кредит, и состоит в зарегистрированном браке, то его супруг также должен выступать по кредиту на рефинансирование Заемщиком и Залогодателем независимо от того, имеет ли супруг источник дохода и независимо от размера такого дохода.
Дополнительные условия программы
- Кредитование возможно с привлечением Созаемщиков (не более 3-х) и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности. Требования к Созаемщикам аналогичны требованиям к Заемщику.
- Комиссия за изменения условий договора – согласно Тарифам Банка, действующим на дату принятия решения об изменении условий договора.
- Обязательным условием является оформление договора имущественного страхования предмета ипотеки.
- Страхование риска причинения вреда жизни и/или потери трудоспособности Заемщика; Страхование риска прекращения права собственности на квартиру, обременения (ограничения) права собственности на квартиру правами третьих лиц (в первые 3 года) - по желанию Заемщика.
Более подробную информацию можно получить в любом офисе Банка, на официальном сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.
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