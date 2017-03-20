Новую кредитную карту можно оформить в Банке «Приморье»



Банк «Приморье» возобновил выпуск новых кредитных карт для участников зарплатных проектов. Вслед за снижением в феврале процентной ставки по пролонгированным договорам кредитных карт, Банк «Приморье» возобновил выпуск новых «кредиток» для владельцев зарплатных карт.

Участники зарплатных проектов могут оформить кредитную карту со следующими условиями:
  • Кредитный лимит - от 10 000 рублей
  • Срок кредита - 2 года с возможностью продления договора,
  • Процентная ставка - 23% годовых.
  • Возраст заёмщика - от 20 лет до 61 года,
  • Минимальный стаж работы на предприятии - три месяца.

Потраченную с помощью кредитной карты сумму можно на выбор держателя вернуть сразу в полном объеме и без процентов или «разбить» ее погашение на части (ежемесячные платежи) в размере 5% суммы задолженности.

Кредитные карты Visa Classic и MasterCard Банка «Приморье» — универсальные средства платежа в России и по всему миру. Льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, составляет до 50 дней. Особым преимуществом кредитной карты Банка «Приморье» является экономия на покупках при расчетах картой с участниками Единого клуба скидок.

Оформить кредитную карту можно в любом офисе Банка при наличии паспорта, ИНН, СНИЛС. По всем вопросам оформления кредитной карты можно обращаться по телефонам:
  • +7 (423) 240-79-15
  • 8 800 200-20-86 (звонок по России бесплатный)


Источник: Банк Приморье, 20.03.2017 г.




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