Новые памятные монеты в офисах Инвестторгбанка



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Инвестторгбанк
Уважаемые Клиенты!

В отделениях Инвестторгбанка вы можете приобрести новые памятных монеты: к 125-летию со дня рождения писателя Виталия Бианки, серебряная номиналом 2 рубля, а также серебряной номиналом 3 рубля к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На двухрублевой серебряной монете из серии «Выдающиеся личности России» в честь Виталия Бианки, родившегося 11 февраля 1894 года, размещен его портрет в окружении животных — героев его рассказов — на фоне лесного пейзажа, а также указаны годы жизни писателя: 1894—1959. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Монета в честь Виталия Бианки (40448 bytes)
Монета в честь Виталия Бианки


На оборотной стороне серебряной трехрублевой монеты к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Монета к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады (40214 bytes)
Монета к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады


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