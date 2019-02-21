Новые памятные монеты в офисах Инвестторгбанка

Новые памятные монеты в офисах ИнвестторгбанкаИнвестторгбанк памятные монеты серебряные монеты
Уважаемые Клиенты!
Инвестторгбанк
Инвестторгбанк
В отделениях Инвестторгбанка вы можете приобрести новые памятных монеты: к 125-летию со дня рождения писателя Виталия Бианки, серебряная номиналом 2 рубля, а также серебряной номиналом 3 рубля к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На двухрублевой серебряной монете из серии «Выдающиеся личности России» в честь Виталия Бианки, родившегося 11 февраля 1894 года, размещен его портрет в окружении животных — героев его рассказов — на фоне лесного пейзажа, а также указаны годы жизни писателя: 1894—1959. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Монета в честь Виталия Бианки
На оборотной стороне серебряной трехрублевой монеты к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Монета к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Службу клиентской поддержки Банка по круглосуточному телефону 8-800-200-45-45.
C уважением, АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
Материалы по теме