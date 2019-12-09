Новый год — в новой квартире: ипотека в Кредит Урал Банке стала ещё доступнее!Кредит Урал Банк (КУБ) ипотека
Новый год — лучшее время для желанных изменений. Банк родного города поможет приблизить приятные перемены и улучшить жилищные условия!
Ипотечные программы Кредит Урал Банка стали еще доступнее: с 3.12.2019 г. снижены ставки по самым востребованным ипотечным кредитам. Теперь оформить ипотеку можно по ставке от 9,65%.
Также снижены ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками, — ставка от 9,3% годовых.
Возможно оформление кредита на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, в рамках партнерских программ Банка и компаний-застройщиков, с использованием средств материнского капитала.
Подробную консультацию по вопросам ипотечного кредитования любой магнитогорец может получить в специализированном Центре ипотечного кредитования, расположенном по адресу пр. К. Маркса, 103 (2 этаж). Специалисты Банка помогут подобрать оптимальный вариант кредитования, рассчитать ежемесячный платеж, проконсультируют по оформлению документов.
Оформить заявку на ипотечный кредит можно в режиме «онлайн» на нашем сайте или в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct».
Подробная информация об условиях кредитования — в разделе «Ипотека» на нашем сайте или по телефону +7 (3519) 590 176.
Перемены к лучшему начинаются с визита к нам!
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