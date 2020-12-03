Отмена налога ЕНВД в 2021 году, что делать и какое выбрать налогообложение после отмены?



27 ноября на вебинаре мы подробно разбирали тему отмены ЕНВД

С 2021 года ЕНВД отменяют. Это значит, что до конца 2020 года предприниматели, которые используют ЕНВД в качестве системы налогообложения должны отправить заявление в налоговую о переходе на другие режимы.

В противном случае, с 1 января автоматически переведут на общую систему налогообложения, которая предполагает декларации и дополнительные налоги.

Если у вас ООО, то вы можете перейти на УСН (упрощенную систему налогообложения) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

ИП могут выбрать: упрощенку, патент или налог на профессиональный доход.

Выбор системы налогообложения зависит от категории налогоплательщика (ИП, ООО, самозанятый), особенностей бизнеса, размера годового оборота и количества наемных сотрудников.

Определиться с выбором системы вам поможет подсказка на официальном сайте налоговой nalog.ru/rn40/service/mp/

Одной из самых распространенных систем налогообложения является упрощенка. Налог уплачивается по одному из вариантов:

1. Доходы: ставка налога - 6% со всей выручки. Налог можно уменьшать на сумму уплаченных взносов и пособий по временной нетрудоспособности, но не более 50%.

2. Доходы минус расходы: ставка налога - 15% с разницы между доходами и подтверждёнными расходами. Здесь взносы уменьшают не сам налог, а налогооблагаемую базу, с которой рассчитывают налог.

Ставка налога в обоих случаях может быть ниже, ее размер определяют региональные власти.

Патент похож на ЕНВД, его рассчитывают из потенциального дохода, умноженного на 6%. Потенциальный доход устанавливают власти региона. По некоторым видам деятельности на патенте можно не применять онлайн-кассу.

На патент могут перейти только ИП, но далеко не все. Например, есть ограничения по численности сотрудников – не более 15 человек, лимит доходов не должен превышать 60 млн руб. (с начала трудового года).

Но у патента есть «подводные камни» и их много.

Порядок действий:

  • Выбрали УСН, ранее не подавали, сдавали только ЕНВД декларации. Необходимо написать уведомление о переходе на УСН, выбирая объект: «доходы» или «доходы минус расходы». Срок до 31.12.2020.
  • Есть УСН, но меняете объект налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы». Необходимо написать уведомление о смене объекта налогообложения. Срок до 31.12.2020
  • Для перехода на патент необходимо написать заявление на получение патента за 10 рабочих дней до начала действия. Срок от 17.12.2020, если вы хотите применять патент с 1 января 2021.


Полную запись вебинара можно посмотреть на официальном сайте банка Хлынов.






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