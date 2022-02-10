Почти вдвое выросла сумма выданных ипотечных кредитов в банке «Хлынов»Ипотека АО КБ «Хлынов»
В IV квартале 2021 года был зафиксирован повышенный спрос на ипотеку: на 89% увеличилась сумма выданных ипотечных кредитов по сравнению с III кварталом прошлого года. Клиенты «Хлынова» чаще всего брали кредит для погашения ипотеки стороннего банка и приобретения квартиры на вторичном рынке жилья.
В начале 2022 года заметно небольшое снижение спроса на ипотеку. Это связано с изменениями стоимости кредитования, которое базируется на ключевой ставке Центрального банка. В 2021 году ключевая ставка увеличивалась 7 раз, и рынок ожидает продолжения ее роста в ближайшее время.
По словам Марины Давыдовой, начальника отдела сопровождения ипотечных операций управления розничного бизнеса ОА КБ «Хлынов», в связи с ростом ключевой ставки ЦБ произойдет увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам, поэтому тем, кто желает взять ипотеку, стоит поторопиться. До 1 июля 2022 года в банке «Хлынов» действует продукт «Льготная ипотека» на приобретение квартиры у застройщиков на первичном рынке по ставке от 6,05% годовых.
Ипотечный кредит в банке «Хлынов» можно также оформить на приобретение квартиры в готовом доме, на приобретение готового жилого дома с земельным участком или рефинансировать действующий ипотечный кредит стороннего банка. Ипотеку могут оформить заемщики в возрасте от 21 года до 70 лет. Ознакомиться подробнее можно на сайте.
Напомним, что для удобства заемщиков в Кирове открыт ипотечный центр банка «Хлынов» по адресу: г. Киров, ул. К.Маркса, 23.
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