Предновогодняя акция БыстроБанка по снижению ставки на кредит «Универсальный»БыстроБанк акция потребительские кредиты процентная ставка
БыстроБанк проводит предновогоднюю акцию по потребительскому кредиту «Универсальный» на любые цели. Кредит выдаётся по сниженным ставкам, от 11,5% годовых. Срок акции - с 04.12.17 по 20.12.17г.
Кредит «Универсальный» можно оформить только по паспорту и на любые цели: ремонт, отдых, лечение, обучение, наличные деньги на покупку бытовой техники или современного гаджета и т.д.
Основные условия кредита:
|Условие
|Клиентам без положительной
кредитной истории в БыстроБанке
|Программа «Доверие», «Доверие+»
|Срок кредита
|От 13 до 60 месяцев
|От 13 до 60 месяцев
|Сумма кредита, руб.
|От 10 000 до 120 000
|От 10 000 до 300 000
|Процентная ставка, % годовых
|От 11,5% до 27,2%
|От 11,5% до 27,2%
Более подробные условия по кредиту можно уточнить на сайте БыстроБанка (на странице Кредит «Универсальный»). Спешите воспользоваться выгодными условиями!
Источник: БыстроБанк , 04.12.2017
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