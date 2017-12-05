Предновогодняя акция БыстроБанка по снижению ставки на кредит «Универсальный»



БыстроБанк проводит предновогоднюю акцию по потребительскому кредиту «Универсальный» на любые цели. Кредит выдаётся по сниженным ставкам, от 11,5% годовых. Срок акции - с 04.12.17 по 20.12.17г.

Кредит «Универсальный» можно оформить только по паспорту и на любые цели: ремонт, отдых, лечение, обучение, наличные деньги на покупку бытовой техники или современного гаджета и т.д.

Основные условия кредита:

УсловиеКлиентам без положительной
кредитной истории в БыстроБанке		Программа «Доверие», «Доверие+»
Срок кредитаОт 13 до 60 месяцевОт 13 до 60 месяцев
Сумма кредита, руб.От 10 000 до 120 000От 10 000 до 300 000
Процентная ставка, % годовыхОт 11,5% до 27,2%От 11,5% до 27,2%


Более подробные условия по кредиту можно уточнить на сайте БыстроБанка (на странице Кредит «Универсальный»). Спешите воспользоваться выгодными условиями!


Источник: БыстроБанк , 04.12.2017
   
       
   




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