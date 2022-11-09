Примсоцбанк дает 5 миллионов на покупку земельного участка или дачи!Ипотека Примсоцбанк
«Удачные дни» чтобы оформить ипотеку по программе «Своя земля» наступают в Примсоцбанке. С 15 ноября по 15 февраля 2023 года максимальная сумма кредита будет составлять 5 000 000 рублей.
Как отмечают специалисты банка, для многих россиян, акция – это возможность исполнить свою мечту о жизни в частном доме вдали от городской суеты и отметить Новый год в уютной обстановке за городом.
– Раньше максимальная сумма кредита составляла 2 миллиона, в рамках акции мы увеличили её до 5 миллионов. Важный момент – по программе можно приобрести не только земельный участок, но и небольшой домик без коммуникаций, обращаю внимание на то, что на таких условиях готовы кредитовать далеко не все Банки.
Как показывает практика, наши клиенты, как правило, отдают предпочтение участкам под строительство дома, однако земельные участки для ведения сельского хозяйства, cадоводства и огородничества также пользуются спросом, – прокомментировал Илья Ткачук, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Сумма кредита по программе 300 000 до 5 000 000 рублей, ставка – от 12,4% до 14,5% годовых, первоначальный взнос – 20%. Отметим, в рамках программы можно получить дополнительную сумму денег на благоустройство участка.
Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
Срок действия акции : 15.11.2022 - 15.02.2023
Ипотечный кредит предоставляется на следующие цели:
- Приобретение по договору купли-продажи земельного участка/последней доли земельного участка;
- Приобретение по договору купли-продажи земельного участка/последней доли земельного участка и объекта недвижимости на нем;
- В дополнение к целям, указанным в пунктах выше, возможно получение денежных средств на цели благоустройства.
Преимущества программы
- Первоначальный взнос – 0%;
- Без поручителей и дополнительного залога;
- Покупка земельного участка + дополнительная сумма на его благоустройство;
- Покупка земельного участка в т.ч. с объектами недвижимости на нем.
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