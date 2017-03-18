Процентные ставки по ипотеке в АКИБАНКе снижены до 9,75%



Весна в АКИБАНКе проходит под эгидой низких процентных ставок по ипотеке. С начала 2017 года банк уже 3 раза снижал процентные ставки по ипотеке. Теперь ипотечные ставки достигли своего исторического минимума. Процентная ставка в 9,75% «годовых» теперь реальность, а не мечта.

Теперь оформить ипотечный кредит в АКИБАНКе можно:
  • На покупку квартиры в стадии строительства - по ставке от 10,07%.
  • Перекредитовать ранее полученный кредит другого банка - по ставке от 10,07%.
  • Приобрести готовое жилье – по ставке от 9,75%.

Кроме этого, для граждан, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, предусмотрены скидки.

Если вы уже готовы взять ипотеку, но у вас нет возможности принести справку 2-НДФЛ? Не беда, в АКИБАНКе примут справку о доходах по форме банка.

АКИБАНК напоминает, что выбирая банк для кредитования, стоит обратить внимание на досрочное погашение ипотеки. Так, в АКИБАНКе при досрочном погашении возможно снизить не только ежемесячные платежи, но и срок. Это важно.

Выберите квартиру своей мечты, а АКИБАНК гарантирует низкие ставки и минимум переплат при оформлении ипотеки.

Информацию об условиях кредитования можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (по РФ бесплатно).


Источник: АКИБАНК, 17.03.2017

Комментарий Банкиршы:

ПАО «Акибанк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Набережных Челнах. По размеру активов занимает 134 место (24 447 млн. руб.) Ключевыми акционерами банка выступают Правительство Республики Татарстан, предправления Ильдара Галяутдинова и Минземимущество Республики Татарстан. Филиальная сеть банка имеется в следующих городах: - Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Москва, Уфа, Оренбург, Воронеж


Материалы по теме