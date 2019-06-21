Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке до 9,6% годовых

Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке до 9,6% годовыхПромышленно-строительный банк (ПСБ) ипотека процентная ставка
Процентные ставки по ипотеке по программам на вторичном рынке Промсвязьбанка снижены на 0,6 процентных пункта. Теперь процентные ставки по кредиту на покупку готового жилья в ПСБ составляют от 9,6%.
Промсвязьбанк предлагает ипотеку на покупку готового жилья на выгодных условиях:
- сумма кредита – до 30 млн рублей,
- первоначальный взнос – от 10% стоимости приобретаемой недвижимости, а срок – до 25 лет.
- учитывается доход до четырёх членов семьи заёмщика.
- минимальные ставки по ипотеке доступны - у компаний-партнёров банка.
Как отметил директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный:
«Мы наблюдаем тренд на снижение ставок по кредитам и рады предложить нашим клиентам более выгодные условия»Подать заявку на ипотеку можно в любом из 547 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров.
Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. С переченем компаний-партнёров можно ознакомиться на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.
Подробнее с условиями ипотеки на вторичном рынке можно ознакомиться на сайт Промсвязьбанка.
Источник: Промсвязьбанк, 20.06.2019 г.
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