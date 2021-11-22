Промтрансбанк предлагает к продаже памятные монеты «Маша и Медведь»памятные монеты Промтрансбанк серебряные монеты
Драгоценные монеты – это не просто деньги. Это еще и хороший подарок для любого человека и на любое торжество. А если правильно подойти к их выбору и покупке, то можно сделать еще неплохое инвестиционное вложение.
Коллекция монет в Банке ПТБ пополнилась памятными монетами «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация». Это серебряные монеты номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, оба вида с цветным покрытием.
На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Показ анимационного сериала начался в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки. Секрет его успеха в том, что ситуации и переделки, в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой страны, на каком бы языке они ни говорили. В мультфильме легко и с юмором, без скучных поучений рассказывается о разнице между хорошим и плохим, добрым и злым, полезным и вредным.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
Приобрести памятные монеты можно только в офисах банка. Такие монеты станут лучшим подарком для любого человека в канун приближающихся новогодних праздников.
Покупка монет из драгоценных металлов - один из самых надёжных способов долгосрочного инвестирования денежных средств в любое время.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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